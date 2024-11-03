Oğuzhan Çakır ve Cüneyt Çakır'ın akraba olup olmadığı gündeme geldi

03 Kasım 2024 19:22 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 19:41

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Taraftarlar tarafından Oğuzhan Çakır ve Cüneyt Çakır'ın bir akrabalık bağının olup olmadığı merak edildi. Oğuzhan Çakır ve Cüneyt Çakır akraba değildir.

Atilla Karaoğlan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu! İstatistikleri gündeme geldi

Atilla Karaoğlan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu! İstatistikleri gündeme geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre, futbolseverler tarafından merakla beklenen Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır oldu.

Taraftarlar tarafından Oğuzhan Çakır ile hakem Cüneyt Çakır'ın bir akrabalık bağının olup olmadığı ise merak edilmeye başlandı.

OĞUZHAN ÇAKIR CÜNEYT ÇAKIR İLE AKRABA MI?

Hakem Oğuzhan Çakır'ın, Cüneyt Çakır ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor.

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Oğuzhan Çakır 1999 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Çocukluğundan itibaren spor ile ilgilenen Oğuzhan Çakır, kariyerine ilk olarak yüzme branşı ile başladı.

Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kmpleksi'nde yüzme antrenörü olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra farklı spor dalları ile ilgilenmeye başlayan Oğuzhan Çakır, 2017 yılında TFF bünyesinde hakem olarak görev almaya başladı.

Yeteneği ve disiplini sayesinde kısa sürede yükselmeyi başaran hakem Süper Lig maçlarında görev alamaya başlad.

Bu sezon ise Galatasaray-Kasımpaşa maçında aldığı kararlar ile dikkat çekti.