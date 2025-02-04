Okay Memiş kimdir? AFAD Başkanı MGK Genel Sekreterliğine atandı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 00:22 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:25
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre AFAD Başkanı Okay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atandı. Okay Memiş’in kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve kararlar 4 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
AFAD BAŞKANI MGK GENEL SEKRETERLİĞİNE ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı.
AFAD Başkanlığına ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.
OKAY MEMİŞ KİMDİR?
Okay Memiş, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu.
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.
Okay Memiş, 1 Ağustos 2023 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atanmıştı.
Kaynak: TGRT Haber