Okay Memiş kimdir? AFAD Başkanı MGK Genel Sekreterliğine atandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 00:22 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:25

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre AFAD Başkanı Okay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atandı. Okay Memiş’in kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve kararlar 4 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. AFAD BAŞKANI MGK GENEL SEKRETERLİĞİNE ATANDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı. AFAD Başkanlığına ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı. OKAY MEMİŞ KİMDİR? Okay Memiş, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Okay Memiş, 1 Ağustos 2023 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atanmıştı. İlgili Haberler Melisa Sözen terör propagandası suçlamasıyla ifade verdi! 2016’daki rolünü böyle anlatmıştı Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de: AFAD Başkanı ve MGK Genel Sekreteri değişti