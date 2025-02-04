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Okay Memiş kimdir? AFAD Başkanı MGK Genel Sekreterliğine atandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 00:22 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:25
Okay Memiş kimdir? AFAD Başkanı MGK Genel Sekreterliğine atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre AFAD Başkanı Okay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atandı. Okay Memiş’in kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ve kararlar 4 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Okay Memiş kimdir? AFAD Başkanı MGK Genel Sekreterliğine atandı - 1. Resim

AFAD BAŞKANI MGK GENEL SEKRETERLİĞİNE ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı.

AFAD Başkanlığına ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

Okay Memiş kimdir? AFAD Başkanı MGK Genel Sekreterliğine atandı - 2. Resim

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Okay Memiş, 1 Ağustos 2023 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atanmıştı.

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Kaynak: TGRT Haber

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