Okullarda 29 Ekim kutlamalarının iptal olup olmadığına dair MEB'den açıklama bekleniyor

24 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:09

Tüm Türkiye'de her sene kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Dün Ankara'da meydana gelen hain saldırı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi etkinlik ve konserlerin iptal olduğunu duyurdu. Okullarda 29 Ekim gösterisi yapacak olan öğrenciler ise MEB'den gelecek olan açıklamayı bekliyor.

23 Ekim günü TUSAŞ​ Ankara​ tesisinde teröristler tarafından yapılan hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu. Yürekleri yakan olayın ardından okullarda 29 Ekim gösterilerinin olup olmayacağı gündeme geldi.

OKULLARDA 29 EKİM KUTLANACAK MI 2024?

2024 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan bu günde okullarda ve etkinlik alanlarında çeşitli konserler ve gösteriler düzenleniyordu.

23 Ekim günü teröristler tarafından yapılan saldırı​ sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu. Şu an için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama gelmezken iptal durumunda duyuru yapılması bekleniyor.

Okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama ile iptal olup olmadığı belli olacak.

MEB'den şu an için herhangi bir iptal duyurusu gelmedi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE 29 EKİM KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Dün TUSAŞ Ankara tesisine yapılan hain saldırı sonrasında ABB, konser ve etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştı. İBB'den herhangi bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde kararını duyurması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"Değerli hemşehrilerimizin dikkatine;

Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."