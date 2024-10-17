Okullarda bir haftalık tatil tarihi açıklandı
Okullarda ilk dönemin ortasına gelinmesiyle birlikte öğrenciler tarafından bir haftalık tatil ne zaman, ara tatil ne zaman soruları gündeme geldi.
Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül tarihi itibariyle başladı. Binlerce öğrenci ve öğretmen ise bir haftalık tatil ne zaman, ara tatil ne zaman sorusunu gündeme getirdi.
Her dönem bir kez gerçekleştirilen ara tatil öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte bir haftalık tatil tarihi!
BİR HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde uygulanacak olan ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.
Yayınlanan takvime göre bir haftalık tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında olacak.
BİR HAFTALIK TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Normal şartlarda ara tatil 11 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Ancak okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak. Hafta sonu da tatile dahil edildiğinde ara tatil toplam 9 gün olacak.
2024-2025 YILI MEB TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025