Okullarda bir haftalık tatil tarihi açıklandı

17 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:31

Okullarda ilk dönemin ortasına gelinmesiyle birlikte öğrenciler tarafından bir haftalık tatil ne zaman, ara tatil ne zaman soruları gündeme geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül tarihi itibariyle başladı. Binlerce öğrenci ve öğretmen ise bir haftalık tatil ne zaman, ara tatil​ ne zaman sorusunu gündeme getirdi.

Her dönem bir kez gerçekleştirilen ara tatil öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte bir haftalık tatil tarihi!

BİR HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde uygulanacak olan ilk ara tatil kasım​ ayında gerçekleşecek.

Yayınlanan takvime göre bir haftalık tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında olacak.

BİR HAFTALIK TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Normal şartlarda ara tatil 11 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Ancak okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak. Hafta sonu da tatile dahil edildiğinde ara tatil toplam 9 gün olacak.

2024-2025 YILI MEB TAKVİMİ

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025