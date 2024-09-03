Ölen eşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu: Cenazesi kaybolan Büşra Meral Laleci'nin ailesi aranıyor

03 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:07

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depreminde enkazdan ölü olarak çıkarılan Büşra Meral Laleci'nin evlatlık olduğunu öğrenen Ozan Laleci, eşinin cenazesini tespit edebilmek için karısının biyolojik ailesine ulaşmaya çalışıyor.

BÜŞRA MERAL LALECİ OLAYI NEDİR?

6 Şubat depreminden etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde hayatını kaybeden Büşra Meral Laleci’nin cenazesi depremin 4.gününde enkazın altından alındı.

Cenazesi komşuları tarafından teşhis edilen Büşra Meral Laleci’den bir daha haber alınamamasının ardından eşi Ozan Laleci, eşinin naaşını bulmak için anne ve babasından DNA örneği vermesini istedi.

Günler sonra DNA örneklerinden eşleşme sağlanamadı. Genç adam eşinin aslında evlatlık olduğunu savcıdan tesadüfen öğrendi.

Eşinin cenazesini tespit etmek için biyolojik ailesine ulaşmak isteyen Ozan Laleci Müge Anlı ile Tatlı Sert programında depreme Antakya'da yakalandıklarını, yaşadıkları binanın yıkıldığını, karısıyla saatlerce enkaz altında kaldıklarını, karısının son anda bile "hangimiz çıkarsa geriye kalan bizim hayallerimizi gerçekleştirsin" dediğini metanetli davrandığını anlattı.

BÜŞRA MERAL LALECİ KİMDİR?

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Büşra Meral Laleci, 6 Mart 1993 yılında göbek bağı üzerindeyken İskenderun Demir-Çelik Fabrikası'ndaki bir camiye bırakıldı.

Evlatlık olduğunu eşine söylemeyen Büşra Meral Laleci’nin cenazesinin bulunması için biyolojik ailesi bulunması gerekiyor.