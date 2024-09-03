Müge Anlı bile dondu kaldı! Gökhan Atakan cinayetinde tüyler ürperten detaylar: "Nehirden getirdiği suyla..."

03 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:46

Müge Anlı, sezon arasından sonra sevenleriyle yeniden buluştu. Tüyler ürperten bir olayı işleyen Anlı duydukları karşısında şaşkına döndü.

2006 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Gökhan Atakan olayındaki detaylar gerilim filmlerini aratmadı.

İnşaat mühendisi olan Gökhan Atakan, Sakarya Gevye'deki Doğançay Nehri'nde ölü olarak bulundu. Doktor eşi Yeliz Atakan, genç mühendisin karpuz soğutmak için girdiği nehirde boğulduğunu söylemiş ve dosya da kapanmıştı.

Fakat 16 yıl sonra boğulma olarak kapatılan dosya, cinayet dosyası olarak yeniden açıldı.

İKİNCİ EŞİNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gökhan Atakan'ın doktor eşi Yeliz daha sonra 2012'de ikinci bir evlilik yaptı. Gökhan Atakan dosyasının seyrini değiştiren de o ikinci eş olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, ikinci eşine cinayet itirafında bulunan doktor Yeliz “Gökhan'ı, doktor olan eski sevgilim nehirden aldığı suyla çiftlik evinde boğarak öldürdü. Cenazesini de benim aracımın bagajında taşıyarak götürüp nehre attık” dedi. Bu ifadeleri ses kaydına alan ikinci eş, savcılığa başvuruda bulundu.

Bu iddialarla dosya açıldı ve Gökhan Atakan'ın ölümü bir cinayet olarak araştırılmaya başlandı. Bu süreçte doktor eş Yeliz ses kayıtlarının hukuksuz olduğu gerekçesiyle kendisini savunduğu ve ses kaydı eşleşmesine yanaşmadığı da ekranda gündeme geldi.

MÜGE ANLI O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Otopside cinayete kurban gittiği anlaşılmasın diye nehirden alınan suyla evde boğulduğu, sonra da götürüp nehre atıldığı öne sürülen inşaat mühendisinin ölümünü araştıran Müge Anlı; Atakan çiftinin olayın yaşandığı gün kullandığı güzergâha dikkat çekti. Kimsenin aklına gelmeyecek bir planla öldürüldüğü iddia edilen Gökhan Atakan'ın nasıl öldüğü sorusuna Müge Anlı'da yanıt aranıyor.