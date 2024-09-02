Müge Anlı'dan kayıp Narin Güran açıklaması! "Yayın yasağı olmasaydı..."

02 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:36

Bugün sezonun ilk yayınına çıkan Müge Anlı, sosyal medyada gündem oldu. Gündemdeki konulara hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, 21 Ağustos'tan itibaren kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran konusuna değindi.

MÜGE ANLI KAYIP NARİN GÜRAN HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Yayın öncesi Kahvaltı Haberleri’ne konuk olan Müge Anlı, Narin Güran ile ilgili konuştu. Herkesin konuyu ele almasını beklediğini belirten Müge Anlı, “Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım.” dedi.

KAYIP NARİN GÜRAY OLAYI NEDİR?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran için ekipler seferber oldu. Komandolar arazi çalışmalarına devam ederken, mısır tarlalarında elbise ve bez parçaları bulundu. Parçalar inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, aramalar tarlaların bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldı.