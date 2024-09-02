Müge Anlı estetik yaptırdı! Sosyal medyanın diline düştü

02 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:41

Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' haberi

Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' haberi

Hafta içi her gün ekranda olan Müge Anlı'nın bir süredir göz kapaklarından estetik olmak istediği iddia edilmişti. Bugün ilk yayınına çıkan Müge Anlı'nın değişimi ise sosyal medyayı salladı.

MÜGE ANLI ESTETİK OLDU

Müge Anlı'nın yeni sezon öncesi estetik ameliyat olduğu öne sürüldü. Göz kapağındaki değişimle sosyal medyanın diline düşen Müge Anlı'nın göz kapağını aldırdığı ve göz altı torbalarından kurtulduğu iddia edildi.

MÜGE ANLI'NIN CANLI YAYINDA FİLTRESİ KAYINCA GÜNDEM OLMUŞTU

Çekimlerde filtre kullandığı bilinen Müge Anlı'yı çeken kamera sallanınca canlı yayında filtre kaymıştı. Kameranın sallanması nedeniyle göz torbaları ortaya çıkan Anlı, herkesi şaşkına uğrattı. O anlar sosyal medyada gündem olmuştu.