Olimpia Milano ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Amerikalı Devon Hall, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaştı

17 Haziran 2024 18:01 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:03

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli bir hamle yaptı.

Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren ABD’li şutör guard Devon Hall ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hall, sarı-lacivertli ekibe önemli katkılar sağlayacak.

DEVON HALL'IN GEÇMİŞ PERFORMANSI NASILDI?

Geçtiğimiz sezon Milano ekibiyle EuroLeague'de Final Four oynayan ve Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Hall, 37 maçta ortalama 24.7 dakika süre aldı.

28 yaşındaki oyuncu, sezonu 8.3 sayı, 3.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamasıyla tamamladı.

Hall'un Fenerbahçe Beko'da nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Hall'ın transferi, Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon hedeflerini yükseltti.

Sarı-lacivertliler, hem EuroLeague'de hem de Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.