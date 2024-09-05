Olimpik atlet Rebecca Cheptegei erkek arkadaşının benzinli saldırısından 4 gün sonra hayatını kaybetti

05 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:22

Ugandalı olimpiyat koşucusu Rebecca Cheptegei, geçtiğimiz Pazar günü erkek arkadaşının benzinli vahşi saldırısına uğradı. Vücudunda yüzde 75’ten fazla yanık oluşan Olimpik atlet, saldırıdan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Ugandalı 33 yaşındaki olimpik atlet Rebecca Cheptegei, 1 Eylül Pazar günü erkek arkadaşının üzerine benzin dökerek yakmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Korkunç saldırıda vücudunun yüzde 75'inden fazlasının yandığı belirtilen sporcunun tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı açıklandı.

OLİMPİK ATLET REBECCA CHEPTEGEİ KİMDİR?

22 Şubat 1991 yılında Uganda’nın başkenti Kampala’da dünyaya gelen Rebecca Cheptegei, 2010 yılında orta mesafe ve maraton koşucusu olarak spor kariyerine başladı.

Uganda adına yarışan olimpik atlet Cheptegei, Olimpiyat Oyunları, Dağ ve Patika Koşusu Dünya Şampiyonası, Dünya Askerî Oyunları ile Dünya Atletizm Kros Şampiyonası'nda yarışarak dereceler elde etti.

33 yaşındaki olimpik atlet Pazar günü, Kenya’nın Trans-Nzoia County kentinde erkek arkadaşının benzinli saldırısına uğradı. Vücudunun yüzde 75’inden fazlası yanan sporcu, 5 Eylül Perşembe günü organlarının iflas etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

OLİMPİK ATLET REBECCA CHEPTEGEİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Pazar günü kiliseden evine dönerken erkek arkadaşının benzinli saldırısına uğrayan Rebecca Cheptegei’nin öldürülme sebebiyle ilgili yerel bir yönetici tarafından sunulan raporda aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edildi.