Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Üfürükçü Mustafa hakkındaki iddialar mide bulandırdı: Odaya girince karısını uygunsuz halde buldu

05 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:11

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Yörük ölümünün cinayet olduğu ortaya çıktı. Yörük'e zehirli su hazırlayarak ölümüne neden olan üfürükçü Mustafa olayında kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Canlı yayına bağlanan onlarca mağdurun anlattıkları izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte üfürükçü Mustafa olayında iğrenç detaylar...

Müge Anlı ağzı açık dinledi! Üfürükçü Mustafa olayında şoke eden detaylar: "Bir gece benimle kalman gerekiyor"

Müge Anlı ağzı açık dinledi! Üfürükçü Mustafa olayında şoke eden detaylar: "Bir gece benimle kalman gerekiyor"

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Mehmet Yörük ölümünün ardından cinayet çıktı. Eşi Sebile ve sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa'nın Yörük'ü el birliği ile öldürdükleri ortaya çıktı.

ZEHİRLİ SUYLA ÖLDÜRDÜ

Üfürükçünün hazırladığı zehirli suyu eşi Mehmet Yörük'e içiren Sebile Yörük, eşinin suyu içer içmez fenalaştığını anlatarak cinayeti itiraf etti.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİ

Sebile ile evlenebilmek için Yörük'e zehirli su hazırlayan üfürükçü, iddiaya göre kadını uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit etti.

Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" diyerek her istediğini yaptırdı.

KARISINI YATAKTA ÇIRILÇIPLAK BULDU

Canlı yayına bağlanan mağdurlar yaşadıklarını anlatınca stüdyo buz kesti.

Yayına bağlanan Ahmet Tunç, Osmaniye'de ünlü olan üfürükçü Mustafa'ya sinir hastası bir kadının iyileşmesi için gittiklerinde yaşadıklarını anlattı.