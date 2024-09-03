Müge Anlı'da işlenen Mehmet Yörük cinayetinde itiraf! Canlı yayında kan donduran sözler

03 Eylül 2024 13:27 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:28

Müge Anlı sezon açılışını Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle yaptı. Mehmet Yörük'ün sır dolu ölümünü araştıran Anlı'nın programında cinayet itirafı geldi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Canlı yayında işlenen konuda peş peşe gelen soruların ardından Sebile Yörek, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etti.

STÜDYODA GÖZALTINA ALINDI

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük, fotoğraflar nedeniyle uzun süre utandığını, kendisine de su içirildiğini belirtti.