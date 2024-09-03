Müge Anlı'da işlenen Mehmet Yörük cinayetinde itiraf! Canlı yayında kan donduran sözler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 13:27 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:28
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. Sebile Yörük, kocasının Üfürükçü Mustafa'nın verdiği zehirli suyu içtikten sonra öldüğünü itiraf etti.
Müge Anlı sezon açılışını Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle yaptı. Mehmet Yörük'ün sır dolu ölümünü araştıran Anlı'nın programında cinayet itirafı geldi.
HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Canlı yayında işlenen konuda peş peşe gelen soruların ardından Sebile Yörek, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etti.
STÜDYODA GÖZALTINA ALINDI
Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük, fotoğraflar nedeniyle uzun süre utandığını, kendisine de su içirildiğini belirtti.
İtiraf ardından şube emniyeti görevlileri Mehmet Yörk'ü gözaltına almak üzere stüdyoya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı