Müge Anlı ağzı açık dinledi! Üfürükçü Mustafa olayında şoke eden detaylar: "Bir gece benimle kalman gerekiyor"

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yeni sezonuyla seyirciyle buluştu. Programın ilk yayınında 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü işlendi. Gelen bilgiler ve itiraflar ise Müge Anlı'yı bile şoke etti.

Yörük'ün ölümünün doğal ölüm olmadığını düşünen aile, Sebile Yörük ve üfürükçü Mustafa'dan şüphelendi. Canlı yayında peş peşe sorulara maruz kalan Sebile Yörük, baskılara daha fazla dayanamayarak her şeyi itiraf etti.

Üfürükçü Mustafa'nın zehirli su ile yaptığı tarhana çorbasını eşine içiren Sebile Yörük, eşinin aniden fenalaştığını ve hayatını kaybettiğini itiraf etti.

Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, yayına gelerek üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı. Gelen yeni detaylar ise duyanları şoke etti.

Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" diyerek her istediğini yaptırdı.

Üfürükçü Mustafa ifadesinde 6 yıldır birlikte olduklarını ve uygunsuz fotoğraflarını çekmediğini söylerken "Uzakta kaldığımızda bana çıplak fotoğraflarını gönderiyordu fotoğraflar da telefonumda" dedi.

Programa bağlanmak isteyen tanıklar ise telefonları adeta kilitledi. Kendilerine de benzer uygunsuz tekliflerde bulunan üfürükçünün her şeyi bir bir ifşa oldu.

Bir tanık, çocuğu olmadığı için üfürükçüye 10 bin TL verdiğini söyledi. Üfürükçünün kendisine muska yazdığını söyleyen tanık, "1 hafta sonra beni aradı ve hamile olduğumu söyledi. Doktora gittim ve hamile olmadığımı anladım." dedi.

AHLAKSIZ TEKLİFLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Başka bir tanık ise İstanbul'dan Osmaniye'ye gittiğini söyleyerek, "Bana bir su ve yumurta verdi. Bunu içeceksin ve yumurtayı yiyeceksin dedi. Bana biraz saçma gelmişti. Son bana İstanbul'dan geliyorsun benimle bir gece kalman gerekiyor" dedi.