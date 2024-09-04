Müge Anlı ağzı açık dinledi! Üfürükçü Mustafa olayında şoke eden detaylar: "Bir gece benimle kalman gerekiyor"
Sezon finalinin ardından ekranlara yeniden dönen Müge Anlı, yine akılalmaz bir cinayeti ortaya çıkardı. 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümünün üfürükçü Mustafa Samagan'ın getirdiği zehirli sudan kaynaklandığı eşi Sebile Yörük'ün itirafı ile gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan üfürükçü Mustafa'nın ifadesi ve mağdurların sözleri herkesi şoke etti. İşte olaya dair yeni detaylar...
Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yeni sezonuyla seyirciyle buluştu. Programın ilk yayınında 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü işlendi. Gelen bilgiler ve itiraflar ise Müge Anlı'yı bile şoke etti.
Yörük'ün ölümünün doğal ölüm olmadığını düşünen aile, Sebile Yörük ve üfürükçü Mustafa'dan şüphelendi. Canlı yayında peş peşe sorulara maruz kalan Sebile Yörük, baskılara daha fazla dayanamayarak her şeyi itiraf etti.
Üfürükçü Mustafa'nın zehirli su ile yaptığı tarhana çorbasını eşine içiren Sebile Yörük, eşinin aniden fenalaştığını ve hayatını kaybettiğini itiraf etti.
Canlı yayını ihbar kabul eden polis ekipleri, yayına gelerek üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı. Gelen yeni detaylar ise duyanları şoke etti.
UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI KARDEŞLERİNE GÖSTERİRİM
Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" diyerek her istediğini yaptırdı.
"6 YILDIR SEVGİLİYİZ, UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI KENDİSİ ATTI"
Üfürükçü Mustafa ifadesinde 6 yıldır birlikte olduklarını ve uygunsuz fotoğraflarını çekmediğini söylerken "Uzakta kaldığımızda bana çıplak fotoğraflarını gönderiyordu fotoğraflar da telefonumda" dedi.
"HAMİLE OLDUĞUMU SÖYLEDİ"
Bir tanık, çocuğu olmadığı için üfürükçüye 10 bin TL verdiğini söyledi. Üfürükçünün kendisine muska yazdığını söyleyen tanık, "1 hafta sonra beni aradı ve hamile olduğumu söyledi. Doktora gittim ve hamile olmadığımı anladım." dedi.
AHLAKSIZ TEKLİFLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Başka bir tanık ise İstanbul'dan Osmaniye'ye gittiğini söyleyerek, "Bana bir su ve yumurta verdi. Bunu içeceksin ve yumurtayı yiyeceksin dedi. Bana biraz saçma gelmişti. Son bana İstanbul'dan geliyorsun benimle bir gece kalman gerekiyor" dedi.