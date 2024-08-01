Olimpiyat boks kadınlar sinek sıklette Buse Naz Çakıroğlu'nun maç saati belli oldu
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda müsabakalar hızla devam ediyor. Bugün milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadınlar Sinek Sıklet karşılaşmasına çıkacak. Buse Naz Çakıroğlu'nun maç saati belli oldu.
26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar hızla devam ediyor.
Olimpiyatların 7. gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Kadınlar Sinek Sıklet son 16 turunda bugün ilk karşılaşmasına çıkacak.
Vatandaşlar tarafından milli boksörün maçının saat kaçta olacağı merak ediliyor.
OLİMPİYATLARDA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NUN MAÇ SAATİ KAÇ?
Buse Naz Çakıroğlu ilk maçına 1 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saati ile 16.46'da North Paris Arena'da çıkacak.
Son 16 turunda milli boksörümüz rakibini alt ederse çeyrek finale yükselecek.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU OLİMPİYATLARDA KİMLE KARŞILAŞACAK?
Buse Naz Çakıroğlu Kadınlar Sinek Sıklet son 16 turunda Meksika temsilcisi Fatima Herrera ile karşılaşacak.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NUN OLİMPİYAT MAÇI HANGİ KANALDA?
2024 Paris Olimpiyatları'nın bütün maçları TRT Spor ve TRT Yıldız erkanlarından yayınlanıyor.
Milli boksörümüzün maçını vatandaşlar TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.
MİLLİ BOKSÖRÜ BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.
2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Aynı yıl Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalya aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazanarak olimpiyatlarda seri başı olma hakkını kazandı.
Türkiye'nin olimpiyatlarda ilk kota ve boks altınını kazanan kadın boksör oldu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise sinek sıklet final maçında Bulgaristan temsilcisi Stoyka Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya aldı.
Buse Naz Çakıroğlu'nun kazandığı madalyaların tamamı ise şöyle:
- 2018 EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Gümüş madalya
- Romanya 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası - Altın madalya
- Rusya AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası - Gümüş Madalya
- Çek Cumhuriyeti Uluslararası Eli Boks Turnuvası - Altın madalya
- Minsk 2019 Avrupa Oyunları - Altın madalya
- 2019 EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası 51 kilo - Altın madalya
- 2021 Sırbistan 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası - Gümüş madalya
- Macaristan 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası - Altın madalya
- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları - Altın madalya
- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Sinek Sıklet - Gümüş madalya
- 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50kg - Altın madalya
- 2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası 50kg- Altın madalya
- Nowy Targ 3. Avrupa Oyunları Hafif Sinek Sıklet - Altın madalya
- 2024 Avrupa Boks Şampiyonası - Altın madalya
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU HANGİ TAKIMLI?
Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübünde bulunuyor.