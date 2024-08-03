Olimpiyatlarda bisiklet dalında yarışan Burak Abay 1996 yılında doğdu

03 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:33

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Burak Abay, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil ediyor.

Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu Burak Abay 3 Ağustos Cumartesi günü ilk karşılaşmasına çıkacak.

Yol yarışı kategorisinde mücadele edecek olan milli sporcunun hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BURAK ABAY KİMDİR?

Burak Abay, 1 Ocak 1996 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Amatör olarak 2015 yılında Brisaspor Bisiklet Takımı'nda, 2016-2017 yılları arasında ise Salcano Kapadokya Bisiklet Takımı'nda faaliyet gösterdi.

2019 yılında profesyonel olarak Brunei Continental Bisiklet Takımı bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Sırasıyla 2021'de Salcano Sakarya BB Takımı, 2022'de Spor Toto Bisiklet Takımı, 2023'de Konya Büyükşehir Belediyespor ve 2024'de Salcano-Sakarya BB takımlarında yer aldı.

BURAK ABAY KAÇ YAŞINDA?

2024 yılı itibariyle Burak Abay 28 yaşındadır.