Olimpiyatlarda çeyrek finale yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır 2007 yılında doğdu
2024 Paris Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır dünya üçüncüsü rakibi Noda Satsuki'yi yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli okçunun başarısının ardından kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları gündeme geldi.
26 Temmuz tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finale yükseldi.
Bireysel son 16 turunda dünya üçüncüsü olan Japonya temsilcisi Noda Satsuki'yi 6-4 mağlup etti.
Vatandaşlar tarafından çeyrek finale yükselen Elif Berra Gökkır'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
ELİF BERRA GÖKKIR KİMDİR?
Elif Berra Gökkır 11 Ocak 2007 tarihinde dünyaya geldi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Grand Prix'sinin ilk etabında takım arkadaşıyla birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.
2024 yılında Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Avrupa Kıta Elemeleri Turnuvası'nda bronz madalya kazanarak Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
ELİF BERRA GÖKKIR KAÇ YAŞINDA?
11 Ocak 2007 tarihinde doğan Elif Berra Gökkır, 2024 yılı itibariyle 17 yaşındadır.
ELİF BERRA GÖKKIR HANGİ TAKIMLI?
Elif Berra Gökkır, Okçular Vakfı Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteriyor.