Olimpiyatlarda kadınlar yüksek atlamada Buse Savaşkan finale yükseldi

02 Ağustos 2024 13:39 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:51

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu ayrı ayrı branşlarda altın madalya için yarışıyor.

26 Temmuz'da başlayan olimpiyat oyunlarında bugün milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Vatandaşlar tarafından Buse Savaşkan'ın final karşılaşmasına ne zaman çıkacağı ve hayatı merak ediliyor.

BUSE SAVAŞKAN'IN YER ALDIĞI KADINLAR YÜKSEK ATLAMA FİNALİ NE ZAMAN?

Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan bilgilere göre milli atlet Buse Savaşkan'ın da yer alacağı kadınlar yüksek atlama finali 4 Ağustos Pazar günü Türkiye saati ile 20.55'de başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor ve TRT Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 yılında dünyaya geldi.

İlk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'na katılarak elde etti.

Daha sonra İsveç'in Gavle şehrinde düzenlenen 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti.

2020 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,74 metrelik atlayışıyla beşinci oldu.

Romanya'nın Kaloşvar şehrinde düzenlenen açık hava şampiyonasında yine aynı yüksekliği elde ederek altıncı oldu.

2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda ise 1,80 metre ile bronz madalya almaya hak kazandı.

Aynı zamanda 2020 ve 2021 yılında açık havada yüksek atlamada Türkiye şampiyonu oldu.

BUSE SAVAŞKAN ASLEN NERELİ?

Buse Savaşkan aslen Kıbrıslıdır.

BUSE SAVAŞKAN KAÇ YAŞINDA?

24 Şubat 1999 yılında doğan Buse Savaşkan, 2024 yılı itibariyle 25 yaşındadır.