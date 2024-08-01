Olimpiyatlar 20 km yürüyüş yarışında milli atlet Salih Korkmaz 45.'liğe adını yazdırdı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz bugün 20 km yürüyüş yarışında yarıştı. Milli atletin yarışının bitmesinin ardından sıralaması belli oldu.
10 bin 500 sporcunun katılımıyla Fransa'nın başkentinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz bugün 20 km yürüyüş alanında yarıştı.
Trocadero Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışın bitmesinin ardından vatandaşlar tarafından milli atletin sıralaması ve yarışmaya kaç sporcunun katıldığı merak edildi.
OLİMPİYATLARDA SALİH KORKMAZ KAÇINCI OLDU?
Atletizm branşının altında yer alan 20 km yürüyüş yarışında Salih Korkmaz, 1.29:05'lik derecesiyle 45. olarak organizasyona veda etti.
OLİMPİYATLARDA SALİH KORKMAZ'IN YARIŞTIĞI 20 KM YÜRÜYÜŞÜNDE KAÇ KİŞİ YARIŞTI?
Atletizm branşının altında yer alan 20 km yürüyüş yarışında 49 sporcu yarıştı.
Karşılaşmada 1 oyuncu diskalifiye edilirken 2 oyuncu ise DNF oldu.
Yarışmanın son sırada yer alan sporcusu ise Macaristan temsilcisi Bence Venyercsan oldu.
MİLLİ ATLET SALİH KORKMAZ KİMDİR?
Salih Korkmaz 1 Ocak 1997 yılında Malatya'da dünyaya geldi.
2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metrede elde ettiği 40:45.53'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Türkiye rekorunu da kıran milli atlet, 16 Temmuz 2017 yılında Polonya'da gerçekleşen U23 Avrupa Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte 4. sırada yer aldı.
İsveç'te yer alan Gavle şehrinde U23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
SALİH KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?
1 Ocak 1997 yılında doğan Salih Korkmaz, 2024 yılı itibariyle 27 yaşındadır.
SALİH KORKMAZ NERELİ?
Salih Korkmaz, Malatya'da doğdu.
SALİH KORKMAZ HANGİ TAKIMLI?
Milli atlet Salih Korkmaz Enka Spor Kulübü bünyesinde yer alıyor.