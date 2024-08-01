Olimpiyatlarda Türkiye'nin kadınlar yüzme takımında Gizem Güvenç yer alıyor

01 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:38

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Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar devam ediyor.

Bugünün maç programına göre yüzme alanında Kadınlar 4x200 m Serbest Stil Bayrak kategorisinde milli yüzücülerimiz yarışacak.

Takımda yer alan milli yüzücülerimizden Gizem Güvenç'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

OLİMPİYATLARDA YÜZME BRANŞINDA YARIŞACAK OLAN GİZEM GÜVENÇ KİMDİR?

Gizem Güvenç, 9 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya geldi.

2015 yılında düzenlenen Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

2017'de Macaristan'ın Györ şehrinde de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne ülkemizi temsil eden milli sporcu 2019 yılında ise Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Kadınlar 4x100 metre (m) serbest bayrak yarışmasında yer aldı.

2014 yılında ise Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında takım arkadaşları Gizem Güvenç, Ecem Dönmez Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin ile birlikte Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyayı kazandı.

Başarılı sporcu Türkiye'nin 4x100m karışık bayrak, 4x200m serbest bayrak ve 4x100m serbest bayrak dallarında rekorunun sahibidir.

MİLLİ YÜZÜCÜ GİZEM GÜVENÇ KAÇ YAŞINDA?

9 Ağustos 2002 tarihinde doğan milli yüzücü Gizem Güvenç, 2024 yılı itibariyle 22 yaşındadır.

GİZEM GÜVENÇ HANGİ TAKIMLI?

Gizem Güvenç, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yer alıyor.