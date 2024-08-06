Olimpiyatlarda Türkiye'nin yarı final rakibi İtalya - Sırbistan voleybol maçı ile netleşecek

06 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:23

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün çeyrek finalde Çin'i mağlup etti. Yarı finale yükselmemizle beraber başarısı ile göz dolduran Filenin Sultanları'na tebrik mesajları atılırken rakibimizin kim olacağı da araştırılmıştı.

Rakibimiz İtalya ile Sırbistan arasında oynanacak olan karşılaşma sonucunda belli olacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE KİMİNLE YARIŞACAK?

Bugün Çin'e karşı galip gelen takımımız, İtalya - Sırbistan maçının galibi ile eşleşecek.

Milli takımımız 23-25, 25-21, 26-24, 21-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 olarak karşılaşmayı kazandı.

İTALYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rakibimizin belli olacağı mücadele 6 Ağustos günü 22.00'da oynanacak. Karşılaşmanın galibi ise yarı finaldeki rakibimiz olacak.

OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI HANGİ GÜN?

Yarı final mücadelesi 8 Ağustos Perşembe günü oynanırken galip gelmemiz halinde finale yükselen takım olacağız.