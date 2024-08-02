Olimpiyatlarda yarı finale yükselen milli judocu Kayra Özdemir, 1988 yılında doğdu

02 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:27

Milli atlet Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor

Milli atlet Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor

2024 Paris Olimpiyatları'nda 2 Ağustos Cuma günü karşılaşmaları kapsamında +78 kiloda milli judocu Kayra Özdemir, Japonya temsilcisi Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi.

Vatandaşlar tarafından Kayra Özdemir'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

KAYRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Kayra Özdemir 13 Şubat 1988 yılında dünyaya geldi.

İlk adı Ketty Mathe olan milli sporcu 2014 yılında Türk vatandaşlığı alarak Kayra Almira Özdemir adını aldı.

2016 yılında Kazan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam'da ise +78 kiloda altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olan Kayra Özdemir, 2021 Avrupa Judo Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.

KAYRA ÖZDEMİR NERELİ?

Kayra Özdemir Fransa'nın denizaşırı şehirlerinden biri olan Martinik'in Fort-de-France'da doğdu