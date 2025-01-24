Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? EuroLeague'de 21. hafta maçları devam ediyor

24 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:22

Fenerbahçe Beko bugün THY EuroLeague'de 23. hafta karşılaşmaları kapsamında Olympiakos deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

THY EuroLeague'de 23. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugün Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 21 karşılaşmada 14 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Maç eksiği olan Fenerbahçe Beko 35 puan ile ikinci sırada yer alıyor. 38 puanla ligin birincisi Olympiakos ise 22 karşılaşmada 16 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak olan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı S Spor ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sreten Radovic, Emilio Perez, Robert Vyklicky hakem üçlüsü yönetecek.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'nin 23. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün (24 Ocak 2025 Cuma) saat 22.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi bulunuyor. Yunanistan ekibi Olympiakos ise 7 maçtır yenilgi almıyor.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa şampiyonluk yolunda büyük bir başarı elde etmiş olacak.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında oynanan geçmiş karşılaşmalarda ise Olympiakos'un üstünlüğü bulunuyor.

Olympiakos ile Fenerbahçe EuroLeague kapsamında 33 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 16'sını sarı-lacivertliler, 17'sini ise Yunanistan ekibi kazandı.

Son 5 karşılaşmanın skorları ise şöyle: