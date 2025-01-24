Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? EuroLeague'de 21. hafta maçları devam ediyor
Fenerbahçe Beko bugün THY EuroLeague'de 23. hafta karşılaşmaları kapsamında Olympiakos deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
THY EuroLeague'de 23. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugün Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 21 karşılaşmada 14 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Maç eksiği olan Fenerbahçe Beko 35 puan ile ikinci sırada yer alıyor. 38 puanla ligin birincisi Olympiakos ise 22 karşılaşmada 16 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.
OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak olan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı S Spor ekranlarından yayınlanacak.
Karşılaşmayı Sreten Radovic, Emilio Perez, Robert Vyklicky hakem üçlüsü yönetecek.
OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
THY EuroLeague'nin 23. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün (24 Ocak 2025 Cuma) saat 22.15'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko'nun ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi bulunuyor. Yunanistan ekibi Olympiakos ise 7 maçtır yenilgi almıyor.
Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa şampiyonluk yolunda büyük bir başarı elde etmiş olacak.
OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ
İki takım arasında oynanan geçmiş karşılaşmalarda ise Olympiakos'un üstünlüğü bulunuyor.
Olympiakos ile Fenerbahçe EuroLeague kapsamında 33 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 16'sını sarı-lacivertliler, 17'sini ise Yunanistan ekibi kazandı.
Son 5 karşılaşmanın skorları ise şöyle:
- 2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 82-71 Olympiacos
- 2023-24 - Final Four - Olympiacos 87-84 Fenerbahçe Beko
- 2023-24 - Normal sezon - Olympiacos 84-81 Fenerbahçe Beko
- 2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 79-77 Olympiacos
- 2022-23 - Playoff - Olympiacos 84-72 Fenerbahçe Beko