One UI 7 ne zaman gelecek? Samsung ilk hangi telefonlara geleceğini açıkladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

22 Ocak 2025 16:30 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:43

Samsung'un akıllı telefonlarına özel yeni arayüzü One UI 7'nin beta (test) sürümü geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Samsung tarafından birçok kullanıcının test sürümüne katıldığı açıklanmıştı. One UI 7'nin ne zaman geleceği ise test sürümünün ardından gündem oldu. Güney Koreli şirket konuyla ilgili açıklama yaptı ve ilk gelecek olan telefonları duyurdu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung​ geçtiğimiz aylarda yeni arayüzü One UI 7'nin test sürümünü kullanıcılara sundu. Şirket test sürümünün başarılı bir şekilde sonlandırıldığını ve kararlı versiyonun yakın zamanda yayınlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Samsung One UI 7'nin ne zaman geleceği kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. ONE UI 7 NE ZAMAN GELECEK? Samsung tarafından yeni arayüzü One UI7'nin ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak Samsung'un Şubat ayı itibarıyla amiral gemisi telefon modellerine arayüz güncellemesini yapması bekleniyor. Samsung test süreci ile ilgili açıklamasında "yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, canlı bilgi akışlarına hızlı erişim sağlayan Now Bar ve Galaxy AI"ın kullanıcılar tarafından beğenildiğini belirtti. ONE UI 7 HANGİ TELEFONLARA GELECEK? Güney Koreli şirketin ilk olarak One UI 7'yi Samsung Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modellerine getireceği düşünülüyor. Daha sonra geçen senenin amiral gemisi serisi Galaxy S24 ailesinin güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor. Galaxy S24 serisinin ardından ise Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip gibi modellere arayüz güncellemesinin gelmesi bekleniyor. Daha eski modellere ise bu cihazların ardından güncelleme yapılacak. Samsung'un düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde One UI 7 güncelleme tarihlerini açıklaması bekleniyor. İlgili Haberler Samsung S25 ne zaman çıkacak? S25 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı Samsung, ikonik Over the Horizon zil sesini yeniledi: Galaxy S25 serisine özel Galaxy S25 Slim, Türkiye'de satılacak mı? Beklenen haber geldi