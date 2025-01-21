Galaxy S25 Slim, Türkiye'de satılacak mı? Beklenen haber geldi

21 Ocak 2025 17:40 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:40

Samsung'un ultra ince tasarıma sahip yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Slim, sınırlı sayıda ülkeye sunulacak ve ABD, Almanya ve İtalya gibi büyük pazarlar listenin dışında bırakıldı. Peki akıllı telefon Türkiye'de satılacak mı? Beklenen açıklama geldi.

Samsung​, ultra ince tasarıma sahip yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Slim ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak teknoloji devinin yeni modeli, yalnızca belirli ülkelerde satışa sunulacak. Ortaya çıkan raporlara göre, Samsung Galaxy S25 Slim ilk etapta toplam 39 ülke ve bölgede tüketicilerle buluşacak. Peki listede Türkiye​ var mı? İşte beklenen açıklama.

GALAXY S25 SLİM, HANGİ ÜLKELERDE SATILACAK?

Phone Arena sitesinin haberine göre, Galaxy S25 Slim'in dağıtım stratejisi, Samsung'un daha önce Güney Kore'ye özel olarak sunduğu Galaxy Z Fold Special Edition modeline benzer şekilde sınırlı bir yayılımı hedefliyor. Akıllı telefonun satışa sunulacağı ülkeler arasında ise Türkiye de yer alıyor.

Listeye bakıldığında Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Avustralya gibi ülkeler bulunurken, şaşırtıcı bir şekilde ABD, Almanya, İtalya ve İspanya gibi büyük pazarların bu planın dışında tutulduğu görülüyor. Bu karar, Samsung'un hangi kriterlere göre seçim yaptığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Türkiye'nin de dahil olduğu 39 ülkede satışa sunulacak Galaxy S25 Slim, şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı. Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken modelin, Samsung'un premium segmentteki iddiasını artırması bekleniyor. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili detaylar ise büyük olasılıkla 22 Ocak 2025 (yarın) netlik kazanacak.

Samsung Galaxy S25 Slim'in satışa sunulacağı ülkeler ve bölgeler: