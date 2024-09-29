Onur Buldu, Güldür Güldür Show kadrosuna geri döndü

29 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:44

Güldür Güldür Show 14 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezona iddialı başlayan komedi programının oyuncu kadrosuna Onur Buldu yeniden katıldı.

Farklı bir arayış içinde olduğundan dolayı 2022 yılında fenomen komedi​ programından ayrılan Onur Buldu, iki yılın ardından Güldür Güldür Show​ kadrosuna Bilal Koçyiğit karakteriyle geri dönerken yeni sezonda Alper Kul’un yer almayacağı bildirildi.

Oyuncu​ programa geri dönüşünü Güldür Güldür Show'un afişini paylaşarak esprili bir şekilde; “Canlarım şöyle bir kişilik yer açsak. Sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi” diyerek duyurmuştu.

ONUR BULDU KİMDİR?

4 Ağustos 1982 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde dünyaya gelen Onur Buldu, hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Aslen Tuncelili olan Onur Buldu, üniversite hayatına 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünde başladı.

İzmir Devlet Tiyatrosu’nda bir süre görev alan Buldu, daha sonrasında İstanbul’a yerleşerek Organize İşler filmiyle profesyonel kariyerine adım attı.

Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, yaklaşık 9 yıl boyunca Güldür Güldür Show programında Bilal Koçyiğit karakteri olarak yer aldı.

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR’DEN NEDEN AYRILDI?

Farklı bir arayış içinde olduğu gerekçesiyle Güldür Güldür Show programından ayrılan Onur Buldu, ayrılma nedenini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Buldu komedi veya dram oyuncusu diye bir şeyin olmadığını belirterek, “Komedi ya da dram oyuncusu... Oyuncu, oyuncudur. Oyuncu komedi de oynar, dram da oynar. Belki vakti gelmediğinden belki de yapımcıların böyle bir şeye cesaretleri olmadığından bugüne kadar öyle rollerde rol almadım. Göründüm fakat çok görünemedim. Fakat bundan sonra değişeceğimi varsayıyorum” ifadelerinde bulunmuştu.

ONUR BULDU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Onur Buldu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı filmler şu şekildedir;

Organize İşler

Plajda

Aşk Geliyorum Demez

Ada: Zombilerin Düğünü

Sonsuz

Baydara: Edra'nın Kaderi

Berlin Kaplanı

Böcek

Eyyvah Eyvah 3

Olur Olur

İçimdeki Ses

Dedemin Fişi

Yok Artık 2

Martı

Düğüm Salonu

Cici Babam

Saf

Bayi Toplantısı

The Four Walls

Kim Bu Aile?

Tebessüm

Paranoya