Güldür Güldür Show 14 Ekim’de başlaması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 19:54 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:16

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür yayınlandığı ilk günden beri takip ediliyor. Birçok hayranı olan sanatçıların yer aldığı sahnede eğlenceli anların yaşanacağı tarih bekleniyor. Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak belli oldu.