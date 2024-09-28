Güldür Güldür Show 14 Ekim’de başlaması bekleniyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür yayınlandığı ilk günden beri takip ediliyor. Birçok hayranı olan sanatçıların yer aldığı sahnede eğlenceli anların yaşanacağı tarih bekleniyor. Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak belli oldu.
Cumartesi akşamları ekranlara gelen programın sezon arası vermesi üzerine yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.
Birçok sanatçının bulunduğu programa ilgi artarken ekranlara hangi gün geleceği netleşti.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Binlerce izleyicisi olan Güldür Güldür Show yeni sezonu ile ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. 11. sezon başlangıcı da 14 Ekim'de olmuştu.
Program cumartesi günleri 20.00'da izleyici ile buluşacak.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI 2024
Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı programda Açelya Topaloğlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Hasibe Eren, Meltem Yılmazkaya gibi isimler yer alıyor.
NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sevilen programın çekimleri Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yapılıyor.