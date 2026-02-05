Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber

Önyargılar masaya yatırılıyor, zihinler yeniden yazılıyor

Türkiye’nin ilk TEDx organizasyonu olan TEDxReset, 16. kuruluş yıl dönümünü, 2026 yılının ilk TEDxReset Salon buluşmasıyla karşılıyor.

Ali Üstündağ’ın küratörlüğünde, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü QNB Kristal Kule’de gerçekleşecek etkinlik, günümüz dünyasında iletişimin önündeki en görünmez ama en etkili bariyerlerden birini cesurca masaya yatırıyor: Önyargılar.

Türkiye’nin ilk TEDx organizasyonu olan TEDxReset, 2026 yılına özel bir Salon buluşmasıyla başlıyor. 07 Şubat 2026, Cumartesi günü QNB Kristal Kule’de gerçekleşecek TEDxReset Salon, farklı disiplinlerden gelen konuşmacıları, farklı bakış açılarını ve farklı hikâyeleri aynı sahnede buluşturarak,
önyargıların ötesinde bir diyalog alanı açmayı amaçlıyor.

Önyargılar masaya yatırılıyor, zihinler yeniden yazılıyor

Dijitalleşmenin hızlandığı, bilgiye erişimin arttığı ancak gerçek temasın giderek zayıfladığı bir çağda; önyargılar yalnızca bireysel ilişkileri değil, kurum kültürlerini, liderlik anlayışlarını ve toplumsal diyaloğun niteliğini de derinden etkiliyor. TEDxReset Salon, bu kırılgan zeminde, “neden birbirimizi gerçekten duyamıyoruz?” sorusunu merkezine alarak, iletişimin neden çoğu zaman yüzeyde kaldığını sorgulayan bir düşünce alanı açıyor.

“Önyargıları Yıkmak | Overcoming Prejudice” temasıyla kurgulanan salon formatı; dinleyiciyi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp, sorgulayan ve dönüşen bir katılımcıya dönüştürmeyi hedefliyor. Sınırlı ve seçkin katılımcı yapısıyla dikkat çeken bu özel buluşma, hızlı tüketilen fikirler yerine derinleşen sohbetlere, farklı bakış açılarının gerçek temas kurabildiği bir diyaloğa alan tanıyor.

Etkinlik boyunca; önyargıların nasıl oluştuğu, nasıl beslendiği ve bireysel kararlarımızdan kurumsal reflekslere kadar hayatın her alanını nasıl şekillendirdiği çok katmanlı bir perspektifle ele alınacak. Bilimden iş dünyasına, bireysel deneyimlerden toplumsal dönüşümlere uzanan içerikler; zihnimizde sessizce çalışan yargı mekanizmalarını görünür kılarak, farkındalığı düşünceden eyleme taşımayı amaçlıyor.

Bu yıl TEDxReset Sahnesi’nde; bilim insanı Zülal Tannur, Konda Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, Akademisyen ve 2002 Best Model Prof. Dr. Ebru Güzel, Allen Car Türkiye Kurucusu Emre Üstünuçar, Speaker Agency Kurucu Ortağı Esin Aydemir Kasa, TAM Finans İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülçe OKAN, Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Hale Cide Demir, E-Adam Kurucu Ortağı Harun Deniz ve girişimci yer alıyor. Konuşmacılar; toplumsal kabullerden kariyer mitlerine, geleceğe dair varsayımlardan kişisel sınırlarımıza kadar pek çok yerleşik yargıyı yeniden düşünmeye davet ediyor.

TEDxReset Salon, önyargıların ötesine geçebilen bir iletişimin mümkün olduğunu hatırlatan; zihni gerçekten “resetleyen” fikirlerin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

