Ordu'da bugün okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Giresun, Samsun ve Sinop'ta okul var mı?

25 Kasım 2024 08:25 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:29

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının ardından 30 ilde okullar tatil edildi. Ordu, Giresun, Samsun ve Sinop’ta okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun büyük bölümü için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi. Bu gelişmenin ardından okulların tatil olduğu iller sorgulanmaya başlandı.

ORDU​'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.

ORDU’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Ordu’nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun​ merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında bugün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

SAMSUN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'un Asarcık ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, Asarcık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kademelerde, Havza ilçesinde de taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle kent genelinde engelli ve hamile kamu görevlilerin 25 Kasım Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde bugün tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Alaçam'da 2 okul, Ayvacık'ta 6 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Kavak'ta 4 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ve Canik ile Bafra'daki kırsal kesimlerdeki okulların eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ilçelerden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bugün de devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedilen açıklamada, “İlimizde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.” denildi.