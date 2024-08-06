Orman ve Milli parklarda yasaklar devam ederken mangal ve tüp denetimi de sıklaştı

06 Ağustos 2024 11:54 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:57

Yaban hayatın son sığınağı olan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yaz mevsimlerinde artan orman yangınlarını önlemek amacıyla çeşitli denetimler uygulayan yetkililer, piknik tüpü yakan ve ormanlık alanlara giren vatandaşlara uyarıda bulundu.

ORMAN VE MİLLİ PARKLARDA PİKNİK TÜPÜ YAKMAK YASAK MI?

Ormanlık/mesire alanlarında anız, nargile, ocak, mangal, barbekü, ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması orman yangınlarını önlemek amacıyla yasaklandı.

ORMAN/MİLLİ PARK YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Orman yangınlarını önlemek amaçlı 10 Haziran tarihinden itibaren başlayan orman yasaklarının 15 Ekim 2024 tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.

ORMAN VE MİLLİ PARKLARDA MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Orman, milli park, mesire alanları ve tabiat parkları gibi alanlarda mangal, semaver, piknik tüpü ve barbekü gibi her türlü ateş yakmak Valilikler tarafından yasaklandı

NERELERDE ATEŞ YAKMAK YASAK?

Orman Yasası’nın 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler, mahalleler, orman içi, orman bitişiği gibi ağaç, dal bitki örtüsü bulunan yerlerde ateş yakmak yasaktır.

ORMANLARA GİRİŞ NEDEN YASAK?

Yaz mevsiminde orman yangınlarının artması sebebiyle Türkiye’de riskli görünen 39 ilde ormanlara giriş yasağı getirildi.