Ormanda öyle bir şey buldu ki! Şimdi birlikte sarılıp uyuyorlar

21 May 2024 17:21 - Güncelleme : 21 May 2024 17:27

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erciş Ülker, geçtiğimiz gün mantar toplamak için Ahlan mevkiine gitti. Mantar toplamanın ardından dönüş yoluna geçen Ülker, yolda aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen yavru karaca ile karşılaştı. Yavru karacanın o haliyle orada ölüme terk etmek istemeyen Ülker, karacayı alarak evin yolunu tuttu. Evine getirdiği karacanın karnını doyuran Ülker, adeta bebek gibi karacaya baktı. Durumun bildirilmesi üzerine yavru karaca doğal yaşamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alındı.

"SU VERDİM KENDİNE GELDİ"

Erciş Ülker, ilk gördüğünde yavru karacanın öldüğünü düşündüğünü söyleyerek, "Emekliyim. Devamlı ormana mantar toplamaya gidiyorum. Bu yavru karacayı ormanda otlar içinde bitkin halde buldum. Önce ölmüş sandım. Dokunduğumda hareket etti. Ama çok aç susuş kalmıştı. Annesi tarafından terk edilmişti. Birkaç gün aç susuz kalmış. Aldım arabaya götürüp su verdim. Kendine geldi. İlçeye getirdim" dedi.