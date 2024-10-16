Ortak sınav soru dağılım tabloları yayınlandı

16 Ekim 2024 08:42 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:43

Ortak sınav tarihleri ve soru dağılımları araştırılıyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi devam ederken 1.dönemin ilk ortak sınavları için konu ve soru dağılımı paylaşıldı.

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Geçen yıl Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda yapılan sınavlar için yeni esaslar getirilmesiyle ülke genelinde ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulandı.

MEB ORTAK SINAV​ HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

Buna göre ülke genelinde 12 ortak sınav yapılacak.

MEB ORTAK SINAV SORU DAĞILIM TABLOLARINA NASIL BAKILIR?

Ortak sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu veya kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları EBA internet sitesinde yayınlandı.

6. sınıf Türkçe dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ortak sınav tarihleri şu şekildedir;

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025