Pankreas kanserinin en çok görüldüğü kişiler belli oldu

16 Ekim 2024 08:13 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:15

Survivor Hasan Yalnızoğlu’nun pankreas kanseri sebebiyle 50 hayatını kaybetmesinin ardından pankreas kanserinin ne olduğuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

Pankreas kanseri​, pankreas dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla oluşur. Bu kanser türü, genellikle erken evrede belirti vermediğinde teşhis edilmesi zordur.

PANKREAS KANSERİ NEDİR?

Pankreas kanseri, pankreas dokusunda gelişen ve hızlı yayılan bir kanser türüdür. Pankreas midenin arkasında, sindirim enzimleri ve insülin gibi gibi önemli hormonları üreten hayati bir organdır. Pankreas kanseri genellikle erken evrelerde belirgin semptomlara neden olmadığından çoğu zaman geç aşamalarda teşhis edilir.

PANKREAS KANSERİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Pankreas kanserinin risk faktörleri arasında sigara​ kullanımı, obezite​, ailede pankreas kanseri öyküsü, diyabet​ ve uzun süreli kronik pankreatit yer alıyor.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Pankreas kanseri belirtileri şu şekildedir;

Karın Ağrısı,

İştah ve Kilo Kaybı,

Ciltte ve Gözlerde Sararma,

İdrar Renginde Koyulaşma,

Sindirim Sorunları,

Yorgunluk.