Survivor Hasan Yalnızoğlu kanser tedavisi görüyordu

16 Ekim 2024 07:44 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 07:46

Survivor Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu’nun kim olduğu ve neden vefat ettiği merak edildi.

Survivor​ programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Anadolu Ateşi Baş dansçısı olduğu bilinen Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri​ ile dört yıldır mücadele ediyordu.

SURVİVOR HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde İstanbul​ Üsküdar’da dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu aslen Rizelidir. Sporla 6 yaşında jimnastik ile başlayan Yalnızoğlu, ortaöğrenimini Pendik’te tamamladı.

Üniversite hayatına Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda başlayan Yalnızoğlu, aynı üniversitenin Yöneticilik bölümünden de mezun oldu.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi ünlü dans gruplarında baş dansçı olarak yer alan Hasan Yalnızoğlu, 2007 yılında ise kendisi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştirdi.

2012 yılında Survivor programına katılan Yalnızoğlu, yarışmayı ikinci olarak bitirdi. 2013 yılında Şişli’de kendi spor salonunu açan Yalnızoğlu, 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" isimli kişisel gelişim kitabını çıkardı.

2015 Survivor All Star yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden ünlü isim, modellik kariyerinde de önemli bir başarı elde etti.

SURVİVOR HASAN YALNIZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Dört yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Hasan Yalnızoğlu, kansere yenik düşerek Bakırköy Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.