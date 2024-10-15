Son dakika | Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

15 Ekim 2024 21:57 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 22:09

Son dakika haberi: Pankreas kanseri ile mücadele eden Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Yalnızoğlu, Survivor yarışması ve Anadolu Ateşi Baş dansçısı olarak tanınıyordu.

Son dakika haberine göre, Anadolu Ateşi Baş dansçısı ve Survivor​ yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu pankreas kanseri​ sebebiyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölümü gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Bakırköy Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren Hasan Yalnızoğlu pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Haberin ayrıntıları geliyor...