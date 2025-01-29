Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti

29 Ocak 2025 16:26 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:46

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in bir süredir sözleşme konusunda problem yaşadığı iddia ediliyordu. Sarı-lacivertlilerin yeni sağ bek transferi Ognjen Mimovic'in ardından iddialar tekrardan gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Osayi Samuel Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Süper Lig'in ara transfer döneminde takımların kadrolarını güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Anderson Talisca ve Diego Carlos'u kadrosuna kattığını açıklamıştı. Milan Skriniar'ın ise durumu hala belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertlilerin şimdi ise Kızılyıldız'da forma giyen sağ bek Ognjen Mimovic ile anlaştığı ortaya çıktı.

Ognjen Mimovic'in transferinin ardından bir süredir sözleşme problemi yaşayan Osayi Samuel'in durumu gündeme geldi.

OSAYİ SAMUEL FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin bir süredir sözleşme imzalama girişimlerine yanıt vermeyen Osayi Samuel'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

NTV'de yer alan haberlere göre Nijeryalı futbolcunun Süper Lig'in ikinci yarısı için yapılacak olan kadro bildiriminde yer almayacak.

Sarı-lacivertliler en son ortaya çıkan bilgilere göre Osayi Samuel'in maaşını 2 milyon euro'ya yükseltme teklifi yapmıştı. Ancak oyuncu teklifi geri çevirerek 2.5 milyon euro talebini tekrarlamıştı.

OSAYİ SAMUEL GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın Osayi Samuel'i transfer konusunda ikna etmek için çalışmalara başladığı iddia edilmişti.

Nijerya basını Pulse Sport'ta çıkan habere göre sarı-kırmızılılarda forma giyen bir diğer Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, Osayi Samuel ile iletişime geçerek bir menajer gibi transferi gerçekleştirmek için çabaladığı belirtilmişti.

OSAYİ SAMUEL BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ

Osayi Samuel bu sezon Fenerbahçe forması ile 24 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 1.558 dakika süre alan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 1 asist yaptı.

Sezon boyunca sadece 4 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gören Osayi Samuel'in, Transfermartk verilerine göre 8 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.