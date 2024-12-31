Victor Osimhen, Osayi-Samuel'e çağrı yaptı: Galatasaray'a gel

31 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:05

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray bek mevkisine odaklandı. Dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'in Fenerbahçe'de forma giyen Osayi-Samuel'i Cimbom'a gelmesi için ikna ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray​ ve ezeli rakibi Fenerbahçe​ ara transfer​ çalışmalarına hız verdi. İki takım güçlü takviyeler yapmak isterken gidecek oyuncuların da listesini hazırlıyor. Dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen’i kadrosuna katan Galatasaray bek bölgesine oyuncu arıyor.

OSIMHEN, SAMUEL'İ İKNA EDİYOR

Sağ bek krizini bu sezon da tam anlamıyla çözemeyen Galatasaray'la ilgili yurt dışından dikkat çeken bir iddia geldi. Takvim'in Nijerya basınından derlediği habere göre Victor Osimhen​, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'i Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Nijerya basını, vatandaşı olan Osayi ile sürekli görüşen Osimhen'in kulübü için adeta bir menajer gibi çalıştığını da belirtti. Uzun süredir Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmesi yapan Osayi Samuel'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olması iddiaları güçlendiriyor.

Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler alan Nijeryalı sağ bekin Sarı-Lacivertliler'le prensip anlaşmasına vardığı bizzat Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Ancak imzaların atılmamış olması bazı farklı iddiaları da beraberinde getirmişti.