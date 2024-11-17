Bright Osayi-Samuel için rekor talep: 40 katını istediler

17 Kasım 2024 14:18 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:24

Fenerbahçe, iç transferde hareketli günler geçirirken, Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmeleriyle gündemde. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun transfer bedelini astronomik bir seviyeye çekerek dikkat çekiyor.

Fenerbahçe​, 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel​ ile bir süredir sürdürdüğü sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuca ulaşmayı hedefliyor. Görüşmeler uzayınca Başkan Ali Koç​ devreye girerek, Osayi-Samuel’in babasıyla özel bir yemekte bir araya geldi.

500 BİN EUROYA ALINMIŞTI

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu temasların olumlu geçtiği ve Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllık 2 milyon euro önerdiği belirtildi. Bunun yanında Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel için kapıyı 20 milyon eurodan açmayı planladığı belirtildi.

Bu fiyat, Nijeryalı oyuncunun 2020-21 sezonunda 500 bin euro karşılığında transfer edildiği düşünülürse, tam 40 katlık bir artış anlamına geliyor. Eğer bu rakamla bir transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin önemli bir finansal kazanç elde etmesi bekleniyor.

KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ederken, kulübün bu astronomik talebin, transfer piyasasında nasıl bir etki bırakacağı merak konusu.