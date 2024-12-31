Osayi Samuel Galatasaray'a gelecek mi? Osimhen'in devreye girdiği iddia edildi

31 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:37

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala takımlar kadrolarındaki açıkları kapatmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi Samuel'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Transfer için Osimhen'in etkin rol oynadığı belirtiliyor.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup bir şekilde tamamlayan lider Galatasaray'ın, en büyük rakibi Fenerbahçe'nin sağ bekini transfer etmeye çalıştığı iddia edildi.

Ortaya çıkan iddiaların ardından taraftarlar Osayi Samuel Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

OSAYİ SAMUEL GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Nijerya basını Pulse Sport'un haberine göre sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel'i, Galatasaray transfer için ikna etmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Osimhen'in ise Osayi Samuel ile sıkı bir iletişim kurduğu ve menajer gibi transferi gerçekleştirmek için çabaladığı iddia edildi.

OSAYI SAMUEL İSTATİSTİKLERİ

27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Osayi Samuel bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 Süper Lig, 5 Avrupa Ligi ve 3 Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere toplam 18 maça çıktı ve 1.243 dakika süre aldı.

Bu karşılaşmalarda 1 asist yapan Osayi Samuel, sadece 3 sarı ve 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.

2024-2025 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ise toplam 8 karşılaşmada forma giyemedi.