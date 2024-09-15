Osayi Samuel sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa-Fenerbahçe maçınca oynamıyor
Süper Lig'in beşinci haftası kapsamında bugün Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin önemli futbolcularından Osayi Samuel'in neden oynamadığı, sakat mı olduğu ise merak konusu oldu.
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig maçları beşinci haftayla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.
Bugün Kasımpaşa-Fenerbahçe saat 17.00'da karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına saatler kala sarı-lacivertlilerden Osayi Samuel'in neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.
OSAYİ SAMUEL KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?
Osayi Samuel bileğindeki sakatlık nedeniyle bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında forma giymiyor.
Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki geçtiğimiz haftalarda oynanan Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda kadrosundan da sakatlığı nedeniyle çıkartılmıştı.
Sports Digitale'nin haberine göre Osayi Samuel yaklaşık 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Andreas, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Haris, Mortadha, Da Costa
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, İsmail, Amrabat, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko