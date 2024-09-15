Osayi Samuel sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa-Fenerbahçe maçınca oynamıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

15 Eylül 2024 15:31 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 15:55

Süper Lig'in beşinci haftası kapsamında bugün Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin önemli futbolcularından Osayi Samuel'in neden oynamadığı, sakat mı olduğu ise merak konusu oldu.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig maçları beşinci haftayla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Kasımpaşa-Fenerbahçe saat 17.00'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala sarı-lacivertlilerden Osayi Samuel'in neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. OSAYİ SAMUEL KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI? Osayi Samuel bileğindeki sakatlık nedeniyle bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında forma giymiyor. Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki geçtiğimiz haftalarda oynanan Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda kadrosundan da sakatlığı nedeniyle çıkartılmıştı. Sports Digitale'nin haberine göre Osayi Samuel yaklaşık 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak. KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ Kasımpaşa: Andreas, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Haris, Mortadha, Da Costa Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, İsmail, Amrabat, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko İlgili Haberler Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 3 eksik ile çıkıyor! AZ Alkmaar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük gözdağı! Robin van Persie'yi utanç içinde bıraktılar