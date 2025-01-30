Osayi Samuel, Sofyan Amrabat Fenerbahçe-Midtjylland maçında neden yok? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Ocak 2025 13:32 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:57

Fenerbahçe bugün Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Danimarka'da oynanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Taraftarlar tarafından Osayi Samuel ve Sofyan Amrabat'ın neden maçta oynamadığı merak edildi. Kart cezalı olan futbolcular belli oldu.

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde tamam mı yoksa devam mı maçına çıkacak. Midtjylland karşısında sarı-lacivertliler puan alması durumunda play-off etabına kesin olarak geçecek. Karşılaşmaya saatler kala iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Kadroda Sofyan Amrabat ve Osayi Samuel yer almadı. SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE-MİDTJYLLAND MAÇINDA NEDEN YOK? Sofyan Amrabat sarı kart cezalı olduğu için Fenerbahçe-Midtjylland maçında forma giymeyecek. Faslı yıldız futbolcu, Twente, Bilbao ve Lyon maçında sarı kart gördüğü için bu maçta forma giymeyecek. Yıldız futbolcu bu sezon sarı-lacivertlilerin 7 Avrupa maçının 6'sında forma giydi. Sadece mide bağırsak problemleri nedeniyle 28 Kasım 2024 tarihinde oynanan Slavia Prag mücadelesinde oynamamıştı. OSAYİ SAMUEL FENERBAHÇE-MİDTJYLLAND MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK? Osayi Samuel'de aynı Sofyan Amrabat'ta olduğu gibi sarı kart cezalı olduğu için Fenerbahçe-Midtjlland maçında oynamayacak. Yıldız futbolcu bu sezon Manchester United, AZ Alkmaar ve Lyon maçlarında sarı kart gördü. Osayi Samuel Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarında toplam bu sezon 5 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.