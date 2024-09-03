Osimhen, 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor

03 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:34

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Transfer sezonu 13 Eylül'e kadar sürerken taraftarları sevindiren Osimhen transferi sonlandı. Sarı kırmızılı ekip KAP'a bildirdiği transfer oldukça konuşulurken bonservis bedeli ve güncel piyasa değeri de merak edildi.

OSİMHEN GS BONSERVİS BEDELİ NE KADAR, KAÇ EURO?

Sarı kırmızılı ekibin büyük transferlerinden biri olan Victor Osimhen'in bonservis bedeli 100 milyon euro olurken en pahalı 4. forvet olarak biliniyor.

Transfer güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecekken maaşını GS üstlenecek.

MAAŞI NE KADAR, KAÇ EURO KAZANIYOR?

2026 yazının sözleşmesi bulunan oyuncu yıllık net 11 milyon euro alırken Galatasaray transfer bedeline ilişkin detaylar bekleniyor. Galatasaray takımı dün sosyal medya hesabından yıldız oyuncunun transferini şöyle duyurdu:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

OSİMHEN MASKESİ SATIŞA ÇIKACAK

2021 senesinde Napoli ve Inter arasında oynanan mücadelede geçirdiği kaza sonrası maske takmak zorunda kaldı.

Skriniar ile çarpışması sonucu 6 plaket ve 18 vida takılmasının ardından 2 ay forma giyemeyen Victor Osimhen maçlara maske ile çıkarken gündeme yerleşti.

Transfer haberleri sosyal medyada oldukça konuşuluruken "Osimhen mask" paylaşımları da gecikmedi.

Suat Ateşdağlı'nın maske fotoğrafını ekleyerek öneride bulunduğu paylaşımın altına Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Yöneticisi Hakan Sarıöz, "Çalışmaya başladık bile" sözleri ile cevap verdi. Taraftarlar merakla GS Store tarafından çıkarılması beklenen maskeyi satın almayı bekliyor.