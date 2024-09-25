Osimhen Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarında oynayacak

25 Eylül 2024 10:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:47

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bugün Galatasaray ile PAOK karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarların gündeminde Osimhen Avrupa'da oynayacak mı sorusu yer alıyor.

Galatasaray​ bugün Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmasına Yunanistan ekibi PAOK​ karşısında çıkacak.

RAMS Park Arena'da saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar Osimhen Avrupa'da oynayacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

OSİMHEN AVRUPA'DA OYNAYACAK MI?

Galatasaray dahil UEFA Avrupa kupalarında bu sezon yer alacak olan takımlar isim listelerini en geç 4 Eylül saat 01.00'e kadar teslim ettiler.

Osimhen isim listesinin teslim edilmesinden daha önce transfer edildiği için sarı-kırmızılıların Avrupa maçlarında forma giyecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi​ için bildirdiği isimler ise şöyle:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi​, Michy Batshuayi, Victor Osimhen​.

ICARDİ PAOK MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray-PAOK maçında teknik direktör Okan Buruk'un Icardi yerine Osimhen ile maça başlayacağı tahmin ediliyor.

Çift forvet dizilimine ise deneyimli teknik adamın Süper Lig maçlarında geçiş yapması bekleniyor.

GALATASARAY-PAOK MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen