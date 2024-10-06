Osimhen sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçının ilk 11'inde yer almadı

06 Ekim 2024 19:00 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 19:09

Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Osimhen ilk 11'de yer almadı. Taraftarlar tarafından Osimhen sakat mı, neden oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Milli ara öncesinde Galatasaray kendi evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.

Kasımpaşa ve RFS maçında yaşanan olayların ardından 3 puanı almak isteyen sarı-kırmızılıların ilk 11'leri açıklandı.

Taraftarlar tarafından ilk 11'de yer almayan Osimhen'in sakat olup olmadığı ve neden oynamadığı merak edildi.

OSİMHEN ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Osimhen yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor maçında oynamıyor.

Maç öncesi konuyla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, Osimhen'i karşılaşmaya yetiştiremediklerini belirtti.

Okan Buruk'un açıklamasının tamamı ise şöyle:

"22. günde 7. maça çıkıyoruz. Kazanarak başladık, son 2 maçta istemediğimiz beraberlik. Ondan önceki 4 maç hem oyun olarak hem kalite olarak iyi işler yaptık. En yoğun fikstürümüz bu araydı. Bugün Sallai'yi kadroya aldık. Ön tarafta ne kadar çok oyuncu olursa elimi rahatlatıyor. Osimhen'i yetiştiremedik. Milli takım arasına kazanarak girersek milli oyuncuların milli takıma katılması olacak. Yorgunları olacak. Bugün için istekliyiz, konsantreyiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Araya lider olarak girmek istiyoruz. Maçın başı, devamı, sonunda hata yapmak istemiyoruz."

OSİMHEN SAKATLANDI MI, NEDEN?

Osimhen Süper Lig'in yedinci haftası kapsamında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Maç sonu açıklama yapan yıldız futbolcu durumunun ciddi olmadığını belirtmişti.

Ancak doktorlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından Osimhen'in sol ayağının üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.