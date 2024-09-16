Osimhen statü gereği Galatasaray Gaziantep FK maçında oynamayacak

16 Eylül 2024 12:13 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:26

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off maçı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK maçı yarın oynanacak. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Victor Osimhen'in neden maçta oynamadığı, sakat mı sorusu gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında ertelenen Galatasaray-Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü saat 20.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar neden Victor Osimhen'in oynamayacağını merak etmeye başladı.

OSİMHEN GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Osimhen Gaziantep FK maçında statü gereği oynamayacak.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncu, ertelenen maçın orijinal tarihinden sonra takıma katıldığı için kadroda yer almayacak.

ROLAND SALLAİ VE ISMAİL JAKOBS NEDEN GAZİANTEP MAÇINDA YOK?

Victor Osimhen'de olduğu gibi aynı şekilde Roland Sallai ve Ismail Jakobs'da statü gereği Gaziantep FK maçında oynamayacak.

Ayrıca sarı kırmızılılardan Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'te karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.

Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında bileğinden, Hakim Ziyech ise Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.