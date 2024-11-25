Osmanbey, Mecidiyeköy metrosu açıldı mı? Metro İstanbul kapanacağı saati duyurmuştu

25 Kasım 2024 13:32 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:38

M2 Hacıosman metro hattı bugün 15.00 itibarıyla hizmete kapatılacak. İstanbul Valiliği kararınca kapanacak olan metro durakları vatandaşın gündeminde yer alırken Osmanbey, Şişli ve Mecidiyeköy metrolarının açılacağı saat bekleniyor.

Milyonlarca kişinin kullandığı M2 Hacıosman metro hattı bugün belirli bir süre kapalı olacak. X platformu üzerinden yapılan duyuruya göre Osmanbey ve Mecidiyeköy durakları kapalı olacak.

Vatandaşlar seferlerin normale döneceği saate dair açıklama bekliyor.

OSMANBEY, ŞİŞLİ, MECİDİYEKÖY METROSU AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Kasım Pazartesi günü Osmanbey, Şişli ve Mecidiyeköy durakları 15.00'ten sonra hizmete kapatılacak. Yapılan duyuruya göre durakların açılacağı saat belirlenmezken ikinci duyuru ile beraber normal olarak seferlere devam edeceği belirtildi.

Buna göre metro hatları 15.00'ten sonra kapalı olacak. Açılacağı saat henüz duyurulmadı.

OSMANBEY, ŞİŞLİ, MECİDİYEKÖY METROSU KAPALI MI?

Metro İstanbul'un bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle oldu:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."