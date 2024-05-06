Oyuncu Saruhan Hünel kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı

06 May 2024 11:10 - Güncelleme : 06 May 2024 11:20

Kuruluş Osman dizisinde "Alişar Bey" karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Muharrem Saruhan Hünel'in ameliyata alındığı kardeşi Aslı Hünel tarafından açıklandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Saruhan Hünel'in sağlık durumunu ve neden ameliyata alındığını araştırmaya başladı.

Saruhan Hünel uzun bir süredir yaşadığı kalp sıkıntıları nedeniyle ameliyata alındı.

54 yaşındaki ünlü oyuncunun kardeşinin açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle"