Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı

06 May 2024 10:30 - Güncelleme : 06 May 2024 10:43

Aynalı Tahir, Kaybolan Yıllar ve Karagül gibi dizilerde rol alan oyuncu Saruhan Hünel, bu sabah ameliyata alındı. Oyuncunun kardeşi Aslı Hünel, abisinin son durumunu sosyal medyadan paylaştı. Aslı Hünel,

HABERİ KARDEŞİ ASLI HÜNEL DUYURDU

Ameliyata alınan oyuncu Saruhan Hünel'in şarkıcı kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" sözleriyle abisinin son sağlık durumunu paylaştı.