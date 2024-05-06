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06 May 2024 10:30 - Güncelleme : 06 May 2024 10:43

Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı

Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından oyuncunun kardeşi Aslı Hünel, "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı." notuyla paylaştı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı

Aynalı Tahir, Kaybolan Yıllar ve Karagül gibi dizilerde rol alan oyuncu Saruhan Hünel, bu sabah ameliyata alındı. Oyuncunun kardeşi Aslı Hünel, abisinin son durumunu sosyal medyadan paylaştı. Aslı Hünel, 

HABERİ KARDEŞİ ASLI HÜNEL DUYURDU 

Ameliyata alınan oyuncu Saruhan Hünel'in şarkıcı kardeşi Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" sözleriyle abisinin son sağlık durumunu paylaştı.

Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı - 1. Resim

Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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