Ozan Kabak sağ diz ön çapraz bağlarında oluşan yırtık nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

05 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:28

A Milli Takım, Euro 2024 kapsamında 4 Haziran tarihinde İtalya ile hazırlık maçına çıktı.

Golsüz olarak berabere biten karşılaşmada milli oyuncu Ozan Kabak sakatlanmıştı.

Vatandaşlar tarafından Ozan Kabak'ın kadrodan çıkarılıp çıkarılmadığı merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre yaşadığı sakatlık nedeniyle Ozan Kabak Euro 2024 Türkiye kadrosundan çıkarıldı.

Ozan Kabak'ın hastanede yapılan kontrollerinin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Milli Takımımızın Euro 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."