Ozan Kabak yaşadığı sakatlık sonucu hastaneye kaldırıldı

04 Haziran 2024 23:26 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 23:30

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık mücadelesinde İtalya karşısına çıkarken ay-yıldızlı ekibimizde Ozan Kabak, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Merih Demiral'a bıraktı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Retegui ile ikili pozisyona giren Ozan Kabak yerde kaldı. Oyuncunun sağ bacağına buz tedavisi yapılsa da sahayı sedyeyle terk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın sakatlığı için şu ifadelere yer verildi;

"Sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Kabak, muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürülmüştür. Detaylı bilgi daha sonra paylaşılacaktır."

SPALETTİ 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

Milli futbolcular ile İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sedyeyle oyun alanından çıkartılırken Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.