Galatasaray'dan son dakika kararı! Erden Timur KAP'a bildirildi

04 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:31

Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.