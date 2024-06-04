Galatasaray'dan son dakika kararı! Erden Timur KAP'a bildirildi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:31
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası KAP'a bildirildi.
Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr