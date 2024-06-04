Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray'dan son dakika kararı! Erden Timur KAP'a bildirildi

Galatasaray'dan son dakika kararı! Erden Timur KAP'a bildirildi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:31
Galatasaray&#039;dan son dakika kararı! Erden Timur KAP&#039;a bildirildi

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası KAP'a bildirildi.

Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...